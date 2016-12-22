Посольство США посетовало на невозможность выполнить запросы МИД России

Посольство США прокомментировало ситуацию с задержкой выдачи виз для российской сборной по вольной борьбе. Об этом сообщает «РИА Новости».
«К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворить все запросы МИД России», — говорится в сообщении.
Ранее МИД назвал «отпиской» ответ посольства о задержке выдачи виз из-за нехватки сотрудников. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что рассматривает этот инцидент как «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».
Представитель МИДа напомнила, что решение о том, каких сотрудников дипмиссии сокращать «в рамках введения паритета по количеству работников загранучреждений двух стран», принимали сами Соединенные Штаты.
Российская сборная по вольной борьбе должна была ехать в США в город Айова-Сити на Кубок мира, который будет проходить с 5 по 9 апреля, однако американское посольство отказало в организации визовых собеседований для спортсменов.