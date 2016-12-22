Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,01 57,43 EUR Нал. 71,68 70,92 USD Бирж. 57,74 +0,22 EUR Бирж. 71,07 -0,27 USD ЦБ. 57,56 +0,39 EUR ЦБ. 71,33 +0,07 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 7901,90 +13,70 MOEX 2249,23 -0,59% RTS 1226,80 -1,38% Brent 69,81 +0,39% DJIA 23877,45 +0,08% Nasdaq 6957,98 -0,73% FTSE 7044,74 +0,64%
МИД возмутился ответом США о нехватке персонала для выдачи виз
Лента новостей
ФСБ завела дело на украинских пограничников за задержание крымского судна 22:39, Общество Верховный суд отказался возвращать Марсову полю статус гайд-парка 22:08, Общество Трейдеры предупредили о риске роста цен на бензин до 5 руб. на литр 22:00, Бизнес Появилось видео с места задержания Варламова в Москве 22:00, Общество МИД возмутился ответом США о нехватке персонала для выдачи виз 21:56, Политика Потерявшие родных жители Кемерово пожаловались на МВД и МЧС в прокуратуру 21:44, Общество Сенаторы предложили десятикратные штрафы за недостаток сведений о товарах 21:27, Бизнес В Москве задержали Илью Варламова 21:22, Общество В МЧС признали отсутствие проверок ТЦ «Зимняя вишня» с 2012 года 21:18, Общество В СК объяснили изъятие телефонов у жителей Магадана 21:15, Общество Структура «Ростеха» построит электростанцию в Тамани 21:03, Бизнес Воробьев сменил Собянина в руководстве московского главка Росгвардии 20:57, Общество Затулин прокомментировал запрет на въезд в Эстонию 20:49, Политика Активисты сообщили о задержаниях на акции против свалки в Коломне 20:42, Общество На чемпионате России по биатлону выступят два иностранных спортсмена 20:35, Спорт Ассанжа оставили без интернета и связи из-за оценки «дела Скрипаля» 20:26, Политика РАН нашла коррупционные риски при создании новых стандартов для школы 20:26, Общество Рябков назвал «обычными гадостями» презентацию Лондона по «делу Скрипаля» 20:19, Политика ФИФА начала собирать данные о расистских выкриках во время матча в России 19:47, Общество Суд повторно смягчил приговор националисту Белову 19:32, Общество Португалия отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля» 19:23, Политика Суд объявил рассказавшего о сотнях жертв Кемерово в международный розыск 19:15, Общество Путин осудил провокацию против сербского чиновника в Косово 19:05, Политика Бастрыкин прокомментировал версию поджога в кемеровском ТЦ 19:03, Общество Суд заочно арестовал сообщившего о 300 погибших в Кемерово пранкера 18:54, Общество Глава кемеровского МЧС объяснил действия пожарных в «Зимней вишне» 18:49, Общество В Москве совершен вооруженный налет на отделение Бинбанка 18:45, Общество Скворцова назвала срок проведения генетической экспертизы погибших в ТЦ 18:38, Общество
МИД возмутился ответом США о нехватке персонала для выдачи виз
Политика, 21:56
0
МИД возмутился ответом США о нехватке персонала для выдачи виз
МИД России назвал «отпиской» ответ посольства США о задержке с выдачей виз сборной команде России по вольной борьбе, в котором США сослались на нехватку сотрудников. Российская сторона высказала «крайнее возмущение»
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением об организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе. Комментарий, опубликованный на сайте ведомства, дан от имени официального представителя МИДа Марии Захаровой.

По ее словам, посольство США в Москве отказало в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе. Она должна была участвовать в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. «Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — говорится в документе.

Далее Захарова напомнила, что решение о том, каких сотрудников дипмиссии сокращать «в рамках введения паритета по количеству работников загранучреждений двух стран», принимали сами Соединенные Штаты. Далее Захарова заявила, что невыдачу виз российская сторона рассматривает как «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».

Кроме того, она обвинила США в грубом нарушении обязательств в качестве государства, которое принимает международные соревнования.

Зеркальная реакция: чьих дипломатов чаще всего высылает Россия
Политика

События разворачиваются на фоне новых дипломатических мер, которые приняты в отношении России на фоне ситуации с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон, обвинив в причастности к этому отравлению Россию, выслал из страны 23 российских дипломата. Москва в ответ приняла аналогичные меры, также выслав из страны 23 британских дипломата. Ряд других европейских стран, а также США решили последовать примеру Лондона и также заявили о высылке из своих стран российских дипломатических работников.

Взаимная высылка российских и американских дипломатов была предпринята и ранее. Администрация Барака Обамы в конце 2016 года, под конец своего срока, обвинив Москву во вмешательстве в выборы в США, выслала 35 российских дипломатов. Москва в ответ на эти меры сократила дипперсонал США в России на 775 человек.

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Бондаренко.
Теги: МИД , Мария Захарова , Госдеп США
Главное
Трейдеры предупредили о риске роста цен на бензин до 5 руб. на литр Бизнес
Материалы по теме
Все визовые центры Польши в России приостановят работу Общество
Посол России предсказал увеличение срока выдачи виз британцам в два раза Политика
Британское посольство пообещало не менять процесс выдачи виз россиянам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.