МИД возмутился ответом США о нехватке персонала для выдачи виз

МИД России назвал «отпиской» ответ посольства США о задержке с выдачей виз сборной команде России по вольной борьбе, в котором США сослались на нехватку сотрудников. Российская сторона высказала «крайнее возмущение»

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением об организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе. Комментарий, опубликованный на сайте ведомства, дан от имени официального представителя МИДа Марии Захаровой.

По ее словам, посольство США в Москве отказало в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе. Она должна была участвовать в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. «Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — говорится в документе.

Далее Захарова напомнила, что решение о том, каких сотрудников дипмиссии сокращать «в рамках введения паритета по количеству работников загранучреждений двух стран», принимали сами Соединенные Штаты. Далее Захарова заявила, что невыдачу виз российская сторона рассматривает как «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».

Кроме того, она обвинила США в грубом нарушении обязательств в качестве государства, которое принимает международные соревнования.

События разворачиваются на фоне новых дипломатических мер, которые приняты в отношении России на фоне ситуации с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон, обвинив в причастности к этому отравлению Россию, выслал из страны 23 российских дипломата. Москва в ответ приняла аналогичные меры, также выслав из страны 23 британских дипломата. Ряд других европейских стран, а также США решили последовать примеру Лондона и также заявили о высылке из своих стран российских дипломатических работников.

Взаимная высылка российских и американских дипломатов была предпринята и ранее. Администрация Барака Обамы в конце 2016 года, под конец своего срока, обвинив Москву во вмешательстве в выборы в США, выслала 35 российских дипломатов. Москва в ответ на эти меры сократила дипперсонал США в России на 775 человек.