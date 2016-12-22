Песков переадресовал правительству вопрос о возможном росте цен на бензин

Вопрос о возможном росте цен на бензин нужно адресовать кабинету министров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Это исключительная прерогатива правительства. Тем не менее я не знаю, на чем основываются подобные публикации. Если не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается», — уточнил он.

Песков воздержался от ответа на вопрос, будет ли Путин «в ручном режиме» влиять на ситуацию с ценами на бензин.

Накануне РБК со ссылкой на трейдеров сообщал, что рост цен на бензин к лету этого года может составить до 5 руб. за один литр. Трейдеры уже предупредили ФАС об угрозе дефицита топлива и росте цен в рознице. По данным экспертов, оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 28 марта достигли исторического максимума с 2012 года.

РБК со ссылкой на данные Росстата на 27 марта сообщал, что средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в феврале почти не изменились по сравнению с январем и составили 38,12 и 41,05 руб. за литр соответственно. Цены на заправках в Москве почти не росли до 19 марта, следует из данных Московской топливной ассоциации. 26 марта средняя цена АИ-92 выросла на 5 коп., до 38,59 руб. за литр, а АИ-95 — на 1 коп., до 41,79 руб.