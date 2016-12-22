Кремль приветствовал предложенное Австрией посредничество с Западом

Роль Вены как посредника в отношениях между Москвой и Лондоном может быть востребована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает ТАСС.
«В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к адекватности», — сказал Песков.
Ранее Кнайсль заявила, что Австрия является «мостом» между Россией и Западом. Австрия стала одной из стран, отказавшихся поддержать высылку российских дипломатов. Объясняя это решение, Кнайсль отметила, что решение о высылке дипломатов принималось каждой страной самостоятельно. Она также сообщила, что Лондон оказывал на Вену давление с целью вынудить депортировать сотрудников МИД России.
С 26 марта более 20 стран объявили о намерении выслать сотрудников российской дипмиссии, демонстрируя солидарность с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери. Лондон считает, что к их отравлению причастна Москва. Власти России все обвинения отрицают.