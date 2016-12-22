Лондон объяснил международный ответ Москве «концом всеобщего терпения»

Борис Джонсон считает, что Россия недооценила международную реакцию на отравление Сергея Скрипаля. Высылка российских дипломатов из разных стран, по его словам, стала результатом «конца всеобщего терпения»

Борис Джонсон (Фото: Mary Turner / Reuters)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия недооценила международный ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, ответственность за которое Лондон возложил на Москву. Россия свою причастность отрицает.

В среду Джонсон выступал на традиционном банкете для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне. «Эти высылки [российских дипломатов] произошли тогда, когда внезапно возникло чувство, что годы притеснений и провокаций довели всеобщее терпение до предела, и когда по всему миру — на трех континентах — страны почувствовали готовность сказать: «Хватит», — приводит слова Джонсона Reuters.

«Если они [Россия] думали, что мы стали настолько морально слабы, зависимы от углеводородов, хронически избегаем рисков и боимся России, что не посмеем ответить, так вот им ответ», — добавил он.

Ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Великобритании возложили на Россию, утверждая, что оба были отравлены веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. В качестве ответа последовала высылка 23 российских дипломатов из страны. Позицию Лондона поддержали многие западные страны. США и более двадцати европейских стран вслед за Лондоном объявили о высылке российских дипломатов из своих стран.

Москва причастность к отравлению Скрипалей отрицает, указывая на бездоказательность обвинений.