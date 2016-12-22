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ЦБ из-за вывода активов отозвал лицензию у банка из второй сотни
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ЦБ из-за вывода активов отозвал лицензию у банка из второй сотни
Финансы, 08:05
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ЦБ из-за вывода активов отозвал лицензию у банка из второй сотни
АК Банк из Самары решением Центробанка лишился права на проведение операций. Регулятор решил, что ситуация в финансовой организации представляет реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у самарского АктивКапитал Банка. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка.

​«В марте текущего года АО «АК Банк» был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами», — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк также отмечает, что организация неоднократно нарушала требования регулятора «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В сообщении ведомства поясняется, что речь идет о корректности информации, которую предоставлял банк.

ЦБ также подчеркивает, что руководители и собственники банка не приняли действенных мер, чтобы нормализовать деятельность организации. «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «АК Банк» с рынка банковских услуг», — отмечает регулятор.

В АктивКапитал Банке назначена временная администрация.

По величине активов на 1 марта банк занимал 117-е место в банковской системе России.

Лицензия отозвана с 29 марта. Ранее, как сообщает ТАСС, АктивКапитал Банк из-за отсутствия наличности в кассе перестал выдавать средства вкладчикам. Организация обратилась к клиентам с просьбой записываться в очередь для получения денег. Также банк ввел ограничения по времени обслуживания физических лиц. Организация отмечала, что «сложившаяся в банке ситуация носит временный характер».

Согласно информации на сайте банка, АктивКапитал Банк (до июня 2011 года работал под названием Элкабанк) имеет структурные подразделения в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

29 марта Центробанк также объявил об отзыве лицензии у московского Лайтбанка.

«Проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств Лайтбанка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

По величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 425-е место в банковской системе России.

Авторы: Владислав Гордеев, Маргарита Девяткина.
Теги: Лицензия , Центробанк , отзыв
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