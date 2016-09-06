Американская компания выкупила права на прокат «Смешариков» в США

Сотрудник анимационной студии «Петербург» во время работы над созданием 3D-мультфильма «Смешарики». 2010 год (Фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Американская звукозаписывающая компания Shout! Factory купила права на прокат двух российских полнометражных мультфильмов сериала «Смешарики», пишет Hollywood Reporter.

По информации издания, речь идет о двух фильмах «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Начало», которые будут транслироваться на американских телеканалах и в интернете.

Как уточняет издание, в прокате на территории США мультфильм будет называться Kikoriki. Вице-президент компании-правообладателя Джордан Филдз отметил, что любит «Смешариков».

«Их острые, динамичные сценарии были адаптированы ветеранами анимации Голливуда, и их чувство комичного нацелено прямо в американскую аудиторию», — сказал он.

Первые серии мультипликационного сериала «Смешарики» вышли в телевизионной версии в 2003 году. С 2004 года владельцы «Смешариков» стали одновременно развивать лицензионное направление. У бренда, по данным сайта компании, 60 с лишним лицензиатов, которые производят больше 4200 товаров. В первых рядах лицензиатов — крупнейшие производители продуктов питания и детских товаров.