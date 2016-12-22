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Киев предложил заключить новый договор с Россией вместо Договора о дружбе
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Киев предложил заключить новый договор с Россией вместо Договора о дружбе
Украинский кризис, 01:47
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Киев предложил заключить новый договор с Россией вместо Договора о дружбе

Необходимо расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и заключить подобный договор нового формата. Об этом в эфире украинского радио «Новое время» заявила ​заместитель главы МИД Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.

Расторгнуть Договор, по ее мнению, нужно из-за того, что Россия «нарушила его основные положения». Последним «брутальным нарушением» было проведение выборов президента России в Крыму, подчеркнула она. «В новых реалиях отношений с РФ мы все равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Зеркаль.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 16 марта заявлял, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией в нынешнем виде не работает, сообщал «Интерфакс-Украина». Он подчеркнул, что Договор «нарушался Россией еще до 2014 года». «Россия последовательно этот договор нарушала. Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?», — говорил Климкин.

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За день до этого пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца сообщила, что в отношении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами, действие которого истекает в 2018 году, ведомство подготовило несколько вариантов дальнейших действий. «МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора — либо частично, либо полностью», — говорила она. Беца отметила, что МИД какого-либо окончательного решения не принимает, его принимает президент.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной Верховная рада ратифицировала в 1998 году. Через год его ратифицировала Госдума. Действие Договора было автоматически продлено на десять лет в 2008 году. В 2018 году истекают очередные десять лет его действия.

Теги: МИД Украины , договор
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