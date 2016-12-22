Российский посол в Белграде возмутился нападением на сербов в Косово

Посол России в Сербии Александр Чепурнин назвал нападение на сербов в Косово провокацией. Об этом он написал в Twitter.
Диппредставитель также выразил солидарность сербскому чиновнику Марко Джуричу, захваченному спецназом косовской полиции. «Возмущены грубой провокацией Приштины. Полностью солидарны с Марко Джуричем и Сербией», — говорится в сообщении.
Как сообщает портал Balkan Insight, 26 марта косовский спецназ ворвался в административное здание в городе Косовска Митровица. Там был задержан директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич, обвиненный в незаконном въезде, поскольку ранее косовские власти запретили приезжать в республику ему и министру обороны Сербии Александру Вулину.
Косово — частично признанная республика. Сербия считает ее автономным краем в составе страны.