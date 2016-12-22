Белоусов призвал запретить крупному бизнесу маскироваться под малый

В законодательство нужно внести поправки, не позволяющие крупному бизнесу маскироваться под мелкий, получая таким образом льготы и избегая проверок. Об этом журналистам заявил помощник президента России Андрей Белоусов, сообщает корреспондент РБК. Вопрос был задан в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

На вопрос, о каких именно изменениях идет речь, Белоусов ответил: «Давайте вначале разберемся с тем, что там произошло».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже, где располагались кинотеатр, каток и детские аттракционы. Журналисты РБК выяснили, что риски могли быть заложены в самой бизнес-схеме торгового центра, поскольку в числе собственников ТЦ были малые предприятия (штат от 15 до 100 человек).

Так, к малому бизнесу относится ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое, по разным данным, является арендатором или собственником третьего и четвертого этажей торгового комплекса.

Закон позволяет проверять такие объекты не чаще раза в три года. С начала 2016 года по конец 2018 года для компаний и ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, были объявлены надзорные каникулы.

Однако в июне 2016 года государственный инспектор Кемерово по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Максим Ганак провел выездную плановую проверку ООО «Зимняя вишня Кемерово», по итогам которой нарушений выявлено не было.