Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,24 EUR Нал. 71,70 70,99 USD Бирж. 57,56 +0,04 EUR Бирж. 71,34 -0,00 USD ЦБ. 57,56 +0,39 EUR ЦБ. 71,33 +0,07 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8033,30 +93,40 MOEX 2245,32 -0,76% RTS 1229,03 -1,20% Brent 69,96 +0,60% DJIA 23857,71 -1,43% Nasdaq 7008,81 -2,93% FTSE 7005,87 +0,09%
Белоусов призвал запретить крупному бизнесу маскироваться под малый
Лента новостей
СК назвал причину отключения системы оповещения о пожаре в ТЦ в Кемерово 15:10, Общество Умер артист Олег Анофриев 15:05, Общество Польша купила американские ракетные комплексы Patriot за $4,7 млрд 14:58, Политика Росавиация назвала вероятную причину «задымления» самолета в Домодедово 14:45, Общество Работник детской площадки в ТЦ в Кемерово назвал возможную причину пожара 14:44, Общество РФС начал расследование расистских выкриков в матче Россия — Франция 14:43, Спорт Премьер-министр Украины выразил соболезнования после пожара в Кемерово 14:41, Общество SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейшую солнечную электростанцию 14:38, Технологии и медиа Суд арестовал одну из подозреваемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» 14:37, Общество МЧС объявило о тотальной проверке торговых центров с кинозалами 14:36, Общество Як-42 «Саратовских авиалиний» экстренно сел из-за отказа двигателя 14:29, Общество Законы и биткоин: почему рынок криптовалют скоро начнет восстанавливаться 14:27, Крипто Белоусов призвал запретить крупному бизнесу маскироваться под малый 14:27, Экономика В автобусе с проверявшими ТЦ Владимира журналистами произошло возгорание 14:19, Общество В Калининграде эвакуировали ТЦ из-за пожарной тревоги 14:15, Общество Управление страхом: как Россия становится «токсичной» для Запада 14:15, Мнение Против экс-главы Марий Эл возбудили третье уголовное дело 14:10, Общество В ТРЦ «Свиблово» опровергли информацию о задымлении и эвакуации 14:10, Общество Активисты составили альтернативный список погибших и пропавших в Кемерово 14:03, Общество Управляющая кемеровским ТЦ назвала причину закрытых дверей в кинотеатре 13:58, Общество Сигнализация и эвакуация: как должны работать системы безопасности в ТЦ 13:58, Недвижимость СК выяснит обстоятельства гибели двух человек из-за паводка на Алтае 13:57, Общество Надежда Савченко пообещала стать кандидатом в президенты Украины 13:55, Общество Участники рассказали о «странных людях» на стихийном митинге в Кемерово 13:48, Общество Черногория решила выслать российского дипломата из-за «дела Скрипаля» 13:45, Политика Генпрокуратура отказалась проверять отношения Дерипаски с Приходько 13:38, Политика Медведев заявил об исчерпании послекризисного потенциала роста экономики 13:34, Экономика Телеведущий Соловьев назвал себя жертвой президентских дебатов 13:31, Политика
Белоусов призвал запретить крупному бизнесу маскироваться под малый
Пожар в торговом центре в Кемерово, 14:27
0
Белоусов призвал запретить крупному бизнесу маскироваться под малый

В законодательство нужно внести поправки, не позволяющие крупному бизнесу маскироваться под мелкий, получая таким образом льготы и избегая проверок. Об этом журналистам заявил помощник президента России Андрей Белоусов, сообщает корреспондент РБК. Вопрос был задан в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

На вопрос, о каких именно изменениях идет речь, Белоусов ответил: «Давайте вначале разберемся с тем, что там произошло».

Как бизнес кемеровской «Зимней вишни» сказался на безопасности
Бизнес

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже, где располагались кинотеатр, каток и детские аттракционы. Журналисты РБК выяснили, что риски могли быть заложены в самой бизнес-схеме торгового центра, поскольку в числе собственников ТЦ были малые предприятия (штат от 15 до 100 человек).

Так, к малому бизнесу относится ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое, по разным данным, является арендатором или собственником третьего и четвертого этажей торгового комплекса.

Закон позволяет проверять такие объекты не чаще раза в три года. С начала 2016 года по конец 2018 года для компаний и ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, были объявлены надзорные каникулы.

Однако в июне 2016 года государственный инспектор Кемерово по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Максим Ганак провел выездную плановую проверку ООО «Зимняя вишня Кемерово», по итогам которой нарушений выявлено не было.

Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Теги: Андрей Белоусов , малый бизнес
Главное
МЧС объявило о тотальной проверке торговых центров с кинозалами Общество
Материалы по теме
Управляющая кемеровским ТЦ назвала причину закрытых дверей в кинотеатре Общество
Участники рассказали о «странных людях» на стихийном митинге в Кемерово Общество
Вице-губернатор поддержал решение Тулеева не ходить на митинг в Кемерово Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.