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Телеведущий Соловьев назвал себя жертвой президентских дебатов
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Телеведущий Соловьев назвал себя жертвой президентских дебатов
Выборы президента России, 13:31
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Телеведущий Соловьев назвал себя жертвой президентских дебатов

Телеведущий Владимир Соловьев, выступая на часе эксперта в Совете Федерации, назвал себя жертвой президентских дебатов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Так получилось, что я был жертвой дебатов президентских, потому что я должен был стоять, молчать и смотреть», — сказал Соловьев, отметив, что участники дебатов вызывали «тень Сталина».

«Когда горячие головы в стране требуют Сталина — они не понимают, о чем они говорят. Они идеализируют тот период. И когда большое количество людей, которые претендовали на высшую роль в государстве, пытались механистически вызвать тень Сталина, то я думал — а каково представителям репрессированных народов это слушать?» — сказал телеведущий.

На дебатах Сурайкин попытался подраться с доверенным лицом Грудинина
Политика

В частности, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин во время предвыборных дебатов агитировал за свою программу «десять Сталинских ударов по капитализму и американскому империализму», а кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал Иосифа Сталина лучшим правителем двадцатого века.

Выборы президента России прошли 18 марта. ЦИК 23 марта объявил победу действующего президента Владимира Путина (76,69%). Вторым оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%). Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). За Ксению Собчак и Григория Явлинского проголосовали 1,68% избирателей и 1,05% избирателей. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали меньше 1%.

Теги: предвыборные дебаты , Владимир Соловьев
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