Посольство России в США увидело пропаганду нацизма в заявлении Госдепа

Посольство России в США увидело сходство между заявлением представителя Госдепа США и плакатом нацистской Германии. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Twitter дипломатического представительства.

«Сегодня мы заметили «Grosse antibolschewistische Schau» [плакат времен нацистской Германии] в исполнении официального представителя Госдепартамента [Хизер Нойерт]», — говорится в подписи к твиту. К нему прикреплены цитата Нойерт и немецкий плакат.

Заявление, которое прокомментировало российское посольство в США, представитель Госдепа США Хизер Нойерт сделала на брифинге, посвященном отзыву 60 сотрудников МИД России. «У России длинные руки и много щупалец. Мы предполагаем, что она будет и впредь проявлять интерес к нашим выборам. Она [Россия] — чудовище из морских глубин», — сказала представитель Госдепа.

Более 20 стран 26 марта в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля» выслали из своих стран в общей сложности 113 сотрудников российского МИДа (не считая 23 уже депортированных ранее Лондоном). США выслали 60 человек и закрыли российское консульство в Хьюстоне.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (обвинен в России за работу на британскую разведку, с 2011 года получил убежище в Великобритании) вместе с дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в начале марта. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению. Российская сторона свою вину отрицает и требует предоставить доказательства.