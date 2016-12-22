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В Минобороны Британии призвали Запад пересмотреть концепцию сдерживания
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В Минобороны Британии призвали Запад пересмотреть концепцию сдерживания
Отравление Скрипаля в Британии, 06:35
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В Минобороны Британии призвали Запад пересмотреть концепцию сдерживания

Западным странам необходимо обновить концепцию сдерживания, для того чтобы привести ее в соответствие с современными реалиями. Об этом после переговоров в Пентагоне заявил постоянный секретарь Минобороны Британии Стивен Лавгроув и замначальника Штаба обороны Вооруженных сил Британии Гордон Мессенджер, сообщает ТАСС.

По словам Мессенджера, принцип сдерживания не менялся со времен холодной войны. «Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального действия перевешивают [сопряженные с таким шагом] потенциальные выгоды», — отметил замначальника. По его словам, Западу нужно быть готовым производить «как эскалацию, так и деэскалацию», а также быть готовым к применению современных технологий.

«Есть юридические и политические вопросы, связанные с тем состоянием, которое не дотягивает до войны. Мы привыкли к разграничению на войну и мир. Возможно, нам надо рассмотреть эту предпосылку, чтобы гарантировать, что мы не вступаем в боксерский матч, когда у нас одна рука привязана за спиной», — отметил Мессенджер.

По словам Лавгроува, НАТО должно обсудить все детали, связанные с использованием концепции сдерживания в современном мире. Он также отметил, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери будут «очень глубокие последствия».

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Отношения между западными странами и Россией обострились после инцидента со Скрипалями. В Великобритании обвиняют Москву в причастности к отравлению россиян нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработки которого велись еще в Советском Союзе. В России отрицают подобные обвинения.

Из Лондона в знак протеста с действиями России были высланы 23 сотрудника российской дипмиссии, в Москве дали «зеркальный ответ». В знак солидарности с Британией еще 20 стран также выдворили российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов продолжением курса на «неприкрытую русофобию».

 

Теги: Минобороны Великобритании , неядерное сдерживание , Сергей Скрипаль , высылка дипломатов ...
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