МИД счел высылку российских дипломатов продолжением «курса на русофобию»

Решение о массовой высылке российских дипломатов из США и стран Европейского союза является продолжением курса Запада на «неприкрытую русофобию». Такое мнение в разговоре с журналистами высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что в совокупности были высланы более 100 российских дипломатов. «Конечно, бенефициаром являются Лондон и Вашингтон, так что курс на эту неприкрытую русофобию продолжается», — считает Захарова.

Накануне, 26 марта, более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании, которая считает Москву причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Дипломаты должны уехать в течение недели. В общей сложности страны пребывания покинут 116 сотрудников российских дипмиссий.

Сергея Скрипаля и Юлию обнаружили без сознания в Солсбери 4 марта. Правительство Великобритании, ссылаясь на данные экспертов, заявило, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как утверждают британские власти, оно разрабатывалось в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва в ответ также выслала 23 сотрудников британских дипмиссий, закрыла консульство страны в Санкт-Петербурге и отделение Британского совета.

Обвинения в причастности к отравлению Скрипалей российские власти отрицают и называют их безосновательными.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высылку российских дипломатов из США и закрытие генконсульства России в Сиэтле, предположил, что высылку готовили в течение некоторого времени. «Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен в ожидании подходящего повода», — считает он.