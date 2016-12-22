Гендиректор агрохолдинга «Мрия» сообщил о возможной продаже компании

Гендиректор украинского агрохолдинга «Мрия» Саймон Чернявский подтвердил «Экономической правде» данные о том, что получил предложение о продаже компании.

Ранее издание Latifundist со ссылкой на источники сообщало, что компания Continental Farmers ведет переговоры о покупке агрохолдинга.

По словам Чернявского, потенциальную сделку невозможно будет провести до окончания реструктуризации долга агрохолдинга в размере $1,1 млрд. «До этого момента нет ни предмета потенциальной сделки, ни юридического механизма для ее осуществления», — сказал гендиректор.

Чернявский отметил, что в 2017 году с предложениями о покупке «Мрии» обращалась компания «Кернел» и еще несколько крупных аграрных компаний. «В этом году так же получен ряд предложений от украинских, так и от международных компаний», — сообщил гендиректор.

Чернявский подчеркнул, что для кредиторов агрохолдинга сельское хозяйство не является профильным бизнесом, они вынуждены обслуживать рабочий капитал компании. По его словам, лучшим вариантом для развития «Мрии» будет приход стратегического инвестора.

В августе 2014 года компания общая задолженность компании составляла около 1,3 млрд. В феврале 2015 года контроль над «Мрией» перешел к кредиторам, которые выбрали новое руководство. В сентябре 2016 года были согласованы условия реструктуризации долга, сейчас он составляет 1,1 млрд.

Агрохолдинг «Мрия» был основан в 1992 году. Земельный банк агрохолдинга составляет 165 тыс. га. Компания обрабатывает земли в Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях, занимается растениеводством и животноводством, хранением и производством семян.