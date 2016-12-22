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Аксенов ответил на заявление о принадлежности Кубани Украине
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Аксенов ответил на заявление о принадлежности Кубани Украине
Политика, 27 мар, 23:01
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Аксенов ответил на заявление о принадлежности Кубани Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с РБК прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна относительно территориальной принадлежности Крыма и Кубани.

«Украинской Кубани не было, нет, и не будет. Зато есть российский Крым, есть Донецкая и Луганская народные республики. А еще есть Малопольша, румынская Бессарабия и венгерское Закарпатье. Кстати, еще год назад в Киеве говорили, что и [Крымского] моста нет», — сказал Аксенов.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РБК также заявила, что Крым и Кубань исторически являются российскими территориями. «Еще с манифеста императрицы Екатерины II «о присоединении Крымского полуострова, острова Тамани с всея Кубанской стороны к России» Крым и все указанные земли исторически стали принадлежать России», — сказала Ковитиди.

По ее словам, «Российское государство, Российская республика, РСФСР, СССР и Российская Федерация — это один и тот же участник межгосударственных отношений, один и тот же субъект международного права». «В силу изложенного Крымский полуостров, Таманский полуостров и вся Кубань являются российскими на основании принципа территориальной принадлежности», — подчеркнула сенатор.

Ранее Омелян заявил, что Крымский мост соединит «украинский Крым» с «украинской Кубанью». «С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — высказал свое мнение министр. По его словам, Украина несет убытки в размере «десятков миллионов гривен» от строительства и ввода в эксплуатацию Крымского моста.

Омелян в мае 2017 года сообщал, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено, если Москва передаст под контроль Киева Крым, восток Украины и Кубань, «захваченные» Россией. «Мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани», — заявлял министр.

Теги: Украина , Кубань , Крым
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