Премьер-министра Израиля Нетаньяху увезли в больницу

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали с высокой температурой и кашлем. Об этом сообщает «Канал 7» со ссылкой на лечащего врача политика.

«Личный врач Нетаньяху Цви Берковиц полагает, что две недели назад премьер-министр не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления, поэтому симптомы [болезни] ухудшились», — сказано в сообщении.

В результате доктор решил отправить Нетаньяху в больницу, где он пройдет несколько обследований. Позднее Нетаньяху написал в своем Twitter, что его выписали из больницы. «Спасибо всем за вашу заботу! Я направляюсь домой, уверен, что небольшой отдых и горячий суп все исправят. Доброй ночи!», — написал премьер-министр.

Как сообщают источники издания Haaretz в кабмине, «назначать замену премьеру нет необходимости». Чиновники также призвали «не преувеличивать» сложившуюся ситуацию.

В начале марта ​следователи прибыли в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и начали его допрос по так называемому делу 4000, связанному с коррупцией. В рамках «дела 4000» следователи проверяют информацию о том, что премьер предоставлял «поблажки» телекоммуникационной компании Bezeq в ответ на «благоприятное освещение» его действий.



Кроме того, следователи подозревают премьера в получении дорогих подарков от издателя газеты Yedioth Ahronoth.