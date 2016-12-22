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Визит главы МИД Китая в Россию перенесли из-за изменений в графике Москвы
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Визит главы МИД Китая в Россию перенесли из-за изменений в графике Москвы
Политика, 20:23
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Визит главы МИД Китая в Россию перенесли из-за изменений в графике Москвы

Визит министра иностранных дел Китая Ван И, запланированный на 27–28 марта, перенесли из-за изменений в рабочем графике руководства России. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«В связи с изменениями в рабочем графике руководства Российской Федерации​ принято решение о переносе на более поздние сроки рабочего визита в Россию» главы МИД КНР, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что новые сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

О том, что Ван И приедет в Россию, китайский МИД сообщил накануне, 26 марта. Ведомство отметило, что министр иностранных дел КНР будет в Москве с 27 по 28 марта.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в разговоре с «РИА Новости» пояснила, что визит Ван И в качестве спецпосланника ​«подчеркивает важность отношений» между двумя странами.

Хуа Чуньин добавила, что Ван И встретится с руководством России и проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Стороны обсудят подготовку ежегодных встреч на высоком уровне, а также обменяются мнениями по углублению двустороннего сотрудничества», — сказала она.

Теги: Китай , МИД Росиии
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