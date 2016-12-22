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Аксенов уволил вице-премьера правительства Крыма
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Аксенов уволил вице-премьера правительства Крыма
Политика, 16:13
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Аксенов уволил вице-премьера правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его инициативе в отставку ушел вице-премьер правительства Владимир Серов. Аксенов на своей странице в Facebook подчеркнул, что уволились также глава «Черноморнефтегаза» Борис Зимин и ряд топ-менеджеров компании.

«К сожалению, государственные задачи, которые стояли перед чиновниками, не были выполнены в полном объеме», — пояснил глава республики.

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По словам Аксенова, сферы, которые курировал отправленный в отставку Серов — транспорт, ЖКХ, вопросы по работе Минэнерго, распределены между действующими вице-премьерами. Новым главой «Черноморнефтегаза» назначен Борис Кузнецов, ранее занимавший кресло первого заместителя.

Как сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, на полуострове сейчас идет проверка по факту несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся в Крыму теплоэлектростанциям.

Глава Минтопэнерго Крыма Вадим Белик распорядился провести служебную проверку строительства газопровода 19 марта. Как стало известно РБК, до 22 марта глава «Черноморнефтегаза» Зимин должен был предоставить письменные пояснения «относительно срыва сроков выполнения работ», а комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым — заключение с выводами «о принятии мер дисциплинарного воздействия» до 26 марта.

По данным источников РБК, глава «Черноморнефтегаза» и топ-менеджеры компании ушли в отставку еще 23 марта. При этом собеседники издания поясняли, что Зимин уволился с формулировкой «в связи с переходом на другую должность».

Теги: Сергей Аксенов , Крым , «Черноморнефтегаз»
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