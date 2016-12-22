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Власти Крыма подтвердили увольнение руководства «Черноморнефтегаза»
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Власти Крыма подтвердили увольнение руководства «Черноморнефтегаза»
Бизнес, 12:12
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Власти Крыма подтвердили увольнение руководства «Черноморнефтегаза»

Генеральный директор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин и четыре топ-менеджера уволились по собственному желанию. Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, передает «РИА Новости».

«Да, действительно, 23 марта генеральный директор Зимин Борис Алексеевич и его три заместителя и начальник УКСа (управления капитального строительства. — РБК) подали в отставку», — сказал он. 

Он отметил, что подать в отставку «было их собственным решением». Министр топлива и энергетики Крыма добавил, что на полуострове сейчас идет проверка по факту несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся в Крыму теплоэлектростанциям. Выполнение работы поручили подрядчику «Самара Спецмонтаж», ее результаты Белик пообещал обнародовать позже. Исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначили заместителя генерального директора Александра Кузнецова, сказал министр.

Не прошел проверку: почему уволился глава «Черноморнефтегаза»
Бизнес

Борис Зимин работал гендиректором «Черноморнефтегаза» в июле 2017 года. До этого он занимал должность вице-премьера правительства Крыма. С момента присоединения Крыма к России в марте 2014 года в компании трижды менялось руководство.

О том, что Борис Зимин, трое его заместителей и глава управления капстроительства ушли в отставку, 26 марта сообщали источники РБК, близкие к «Черноморнефтегазу». По словам одного из собеседников РБК, Зимин уволился с формулировкой «в связи с переходом на другую должность».

Источник, близкий к компании, рассказал, что топ-менеджеры уволились по собственному желанию, однако это совпало с подведением итогов служебной проверки Минтопэнерго Крыма несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся на полуострове теплоэлектростанциям.

Вадим Белик 19 марта распорядился провести эту проверку по поручению заместителя председателя республиканского совета министров. ​До 22 марта гендиректор «Черноморнефтегаза» должен был предоставить письменные пояснения «относительно срыва сроков выполнения работ». Кроме того, к 26 марта комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым должна была предоставить заключение с выводами «о принятии мер дисциплинарного воздействия».

Теги: Борис Зимин , «Черноморнефтегаз»
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