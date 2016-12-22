Власти Крыма подтвердили увольнение руководства «Черноморнефтегаза»

Генеральный директор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин и четыре топ-менеджера уволились по собственному желанию. Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, передает «РИА Новости».

«Да, действительно, 23 марта генеральный директор Зимин Борис Алексеевич и его три заместителя и начальник УКСа (управления капитального строительства. — РБК) подали в отставку», — сказал он.

Он отметил, что подать в отставку «было их собственным решением». Министр топлива и энергетики Крыма добавил, что на полуострове сейчас идет проверка по факту несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся в Крыму теплоэлектростанциям. Выполнение работы поручили подрядчику «Самара Спецмонтаж», ее результаты Белик пообещал обнародовать позже. Исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначили заместителя генерального директора Александра Кузнецова, сказал министр.

Борис Зимин работал гендиректором «Черноморнефтегаза» в июле 2017 года. До этого он занимал должность вице-премьера правительства Крыма. С момента присоединения Крыма к России в марте 2014 года в компании трижды менялось руководство.

О том, что Борис Зимин, трое его заместителей и глава управления капстроительства ушли в отставку, 26 марта сообщали источники РБК, близкие к «Черноморнефтегазу». По словам одного из собеседников РБК, Зимин уволился с формулировкой «в связи с переходом на другую должность».

Источник, близкий к компании, рассказал, что топ-менеджеры уволились по собственному желанию, однако это совпало с подведением итогов служебной проверки Минтопэнерго Крыма несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся на полуострове теплоэлектростанциям.

Вадим Белик 19 марта распорядился провести эту проверку по поручению заместителя председателя республиканского совета министров. ​До 22 марта гендиректор «Черноморнефтегаза» должен был предоставить письменные пояснения «относительно срыва сроков выполнения работ». Кроме того, к 26 марта комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым должна была предоставить заключение с выводами «о принятии мер дисциплинарного воздействия».