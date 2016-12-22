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Джонсон объяснил высылку дипломатов страхом перед Россией
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Джонсон объяснил высылку дипломатов страхом перед Россией
Отравление Скрипаля в Британии, 10:01
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Джонсон объяснил высылку дипломатов страхом перед Россией

Министр иностранных дел Великобритании объяснил массовую высылку российских дипломатов страхом перед Россией в связи с «делом Скрипаля». Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

По словам Джонсона, страны решились на высылку российских дипломатов, потому что испугались повторения истории с отравлением на своей территории: «Они увидели новую угрозу в том, что Россия ведет себя безответственно и с явным презрением к международным нормам».

Накануне более 20 стран выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

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14 марта о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» объявила Великобритания. Россия ответила зеркальными мерами.

4 марта экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке британского города Солсбери. Их госпитализировали, позже медики заявили, что речь идет об отравлении неизвестным веществом. Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом российской разработки «Новичок» и что виновницей случившегося «с большой вероятностью» является Россия.

Теги: Борис Джонсон , Сергей Скрипаль
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