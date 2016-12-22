СМИ узнали о передаче Минобороны первых «Терминаторов»

Первая партия боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» была отправлена на вооружение российских военных. Об этом сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Состоялась отправка около 10 машин», — заявил источник «Интерфакса».

В свою очередь источник в военно-промышленном комплексе рассказал «РИА Новости», что партия из 10 «Терминаторов» была передана Министерству обороны для подготовки к участию в параде на Красной площади 9 мая.

В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что «Терминаторы» будут представлены на параде Победы 9 мая 2018 года. Он отмечал, что боевая машина поддержки танков уже прошла испытания боями в Сирии.

Первый контракт на покупку «Терминаторов» Минобороны и «Уралвагонзавод» подписали в августе 2017 года.