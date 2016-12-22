Суд в Краснодаре отклонил жалобы на блокировку данных по иску Дерипаски

Краснодарский краевой суд отклонил жалобы на блокировку интернет-страниц после иска бизнесмена Олега Дерипаски, который он подал из-за обнародования информации о его личной жизни. Об этом сообщил журналистам представитель Дерипаски Алексей Мельников, передает ТАСС. «Определение Усть-Лабинского суда оставлено без изменений, жалобы отклонены», — сказал он.

Cуд решил рассмотреть частные жалобы основателя ФБК Алексея Навального и ряда интернет-изданий по иску Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в закрытом режиме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме поступило от представителя Дерипаски.

Частные жалобы подали юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и издание «Медиазона» в середине февраля. Навальный попросил суд признать действия Роскомнадзора незаконными, а также исключить страницы из реестра. Ранее ведомство внесло страницы из блога Навального в реестр запрещенной информации. В нем обсуждалось расследование фонда о Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько. В начале марта Навального, «Медиазону» и главного редактора интернет-газеты Znak.com Аксану Панову привлекли в качестве третьих лиц по иску Дерипаски.

Бизнесмен обратился в Усть-Лабинской райсуд с иском к Рыбке и Лесли за размещение материалов, которые касаются личной жизни предпринимателя, без его согласия. Дело о защите права на изображение, неприкосновенность частной жизни и защите персональных данных и компенсации морального вреда подано 28 февраля.

Навальный 8 февраля опубликовал расследование о Дерипаске и Приходько, в котором утверждалось, что они вместе проводили время на яхте бизнесмена. В основу расследования легли публикации в Instagram Насти Рыбки. Кроме того, Навальный привел в расследовании данные из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера».