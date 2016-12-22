В Американской торговой палате заявили о сохранении интереса к России

Несмотря на осложнившиеся политические отношения России и США, американский бизнес сохраняет интерес к инвестированию в Россию. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает «РИА Новости».

Родзянко признал, что отношения между правительствами стран создают негативный фон для предпринимательства. «Конечно, все эти события (высылка дипломатов. — РБК) на нас влияют. Правительственные отношения создают тот фон, в котором мы работаем. Когда они натянуты, это создает менее благоприятные условия, с одной стороны», — пояснил он.

Вместе с тем Родзянко подчеркнул, что интерес деловых кругов к России сохраняется. «Мы продолжаем работать, невзирая на трудности, которые мы видели до сих пор, отношения сохранялись... Бизнес будет продолжать существовать и продолжать инвестировать. Российский рынок от этого никак не стал менее интересным. Это факт. Мы очень довольны, что Россия вернулась к экономическому росту. Лучший ответ России на санкции и подобные ситуации — это хороший инвестклимат», — сказал Родзянко.

27 марта Соединенные Штаты вслед за рядом европейских стран объявили о высылке 60 сотрудников российских дипмиссий и закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Также дипломатов выслали еще более 20 стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Канада и Украина. Принятые меры стали ответом западных стран на обвинения в адрес России по «делу Скрипаля».