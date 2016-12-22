Посол Антонов назвал «дело Скрипаля» поводом для США к высылке дипломатов

США, вероятно, заранее готовились к высылке российских дипломатов и ожидали для этого подходящий повод, которым стало «дело Скрипаля», считает посол России в США Анатолий Антонов

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов назвал «дело Скрипаля» поводом для высылки российских дипломатов из страны и для закрытия российского генконсульства в Сиэтле. Об этом он сообщил журналистам, говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в Facebook.

«Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен в ожидании подходящего повода», — сказал посол.

Антонов отметил, что в обвинениях США и Великобритании в адрес России по «делу Скрипаля» отсутствуют какие-либо подтверждающие факты. Это, по его словам, порождает «сомнения в тесной координации и совместном планировании произошедшего» между Вашингтоном и Лондоном.​

Посол заверил, что официальной причиной закрытия генконсульства России в американской администрации назвали его близкое расположение к базе подводных лодок и производствам крупнейшего подрядчика — компании Boeing.

«Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Сергея Скрипаля и его дочери?» — задался вопросом Антонов.

«Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы», — подчеркнул посол и пообещал ответные меры от России.

Накануне, 26 марта, США объявили о высылке 60 членов российской дипмиссии и о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Помимо США о высылке российских дипломатов объявили более 20 стран, в том числе Германия, Канада, Польша, Франция, Австралия и другие. Их правительства пошли на такие меры в знак поддержки Великобритании, которая обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипаль был выслан в Великобританию в 2010 году в рамках обмена шпионами после отбывания наказания за госизмену. По версии Лондона, они с дочерью подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», которое является третьим поколением химического оружия.

Российская сторона обвинения в свой адрес неоднократно опровергала и требовала от Великобритании предоставить доказательства. В ответ на высылку дипломатов из более чем 20 стран мира МИД России выразил протест и назвал действия против Москвы «провокационным жестом пресловутой солидарности», поскольку никто так и не разобрался в ситуации. Россия также пообещала отреагировать на это в ближайшее время.