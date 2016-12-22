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Белый дом проверит выдачу кредитов на $500 млн фирме семьи зятя Трампа
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Белый дом проверит выдачу кредитов на $500 млн фирме семьи зятя Трампа
Политика, 10:32
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Белый дом проверит выдачу кредитов на $500 млн фирме семьи зятя Трампа

Адвокаты Белого дома начали проверку законности выдачи двух кредитов на общую сумму более $500 млн компании Kushner Companies, которую ранее возглавлял зять президента США Джаред Кушнер. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на письмо руководителя управления по вопросам этики федерального правительства Соединенных Штатов Дэвида Эпола.

По словам чиновника, юристы Белого дома заявили, что процесс проверки с целью выявления законности выдачи кредитов уже начат. Издание отмечает, что кредиты были получены компанией семейства Кушнеров от Apollo Global Management и Citigroup. В частности, от первой Kushner Companies получила $184 млн, а от второй — $325 млн.

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Газета сообщает, что до перевода денежных средств основатель Apollo Global Management Джошуа Харрис выступал в роли советника администрации Трампа и регулярно встречался с Кушнером. Утверждается, что они обсуждали возможность назначения Харриса на один из постов в Белом доме. Этого не произошло, но в ноябре 2017 года Kushner Companies получила от Apollo Global Management $184 млн.

В марте прошлого года зять Трампа также встретился с главой Citigroup Майклом Корбатом. В рамках встречи они предположительно обсуждали политику Вашингтона в сфере торговли и финансов. В том же месяце компания Кушнеров получила от Citigroup кредит на $325 млн.

В свою очередь, представители всех трех компаний заявили, что встречи Кушнера с Харрисом и Корбатом никак не связаны с выдачей кредитов.

Теги: Дональд Трамп , Белый дом , проверка , Джаред Кушнер
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