Минкультуры ответило на заявление о причинах закрытия дверей кинотеатров

Исполняющая обязанности директора департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова назвала заявление Ассоциации владельцев кинотеатров о причинах закрытия кинозалов «циничной попыткой уйти от ответственности и выйти из-под действия законодательства». Об этом говорится в комментарии Любимовой, переданном РБК через пресс-службу ведомства.

«Министерство не наделено полномочиями по контролю за кинотеатрами, его функция — составление протоколов по ст. 19.7.7 КоАП РФ», — отмечается в комментарии Любимовой.

Ранее председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал РБК, что сотрудники некоторых кинотеатров закрывают двери кинозалов во время сеансов, чтобы не получить штрафы от Минкультуры и дистрибьюторов в том случае, если зрителей в зале окажется больше, чем проданных билетов.

Очевидцы сообщали РБК о том, что двери одного из залов кинотеатра в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово были закрыты. Из-за этого в зале оказались заблокированы дети, которые пришли в кино вместе с учительницей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» возник днем 25 марта, однако он был потушен лишь к утру следующего дня. В результате пожара погибли по меньшей мере 64 человека, еще более 40 пострадали. Из-под завалов были извлечены 58 тел погибших. Глава МЧС России Владимир Пучков исключил версию теракта. Отмечалось, что пожарная сигнализация в торговом центре не сработала.

По распоряжению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева семьям погибших будут выплачены по 1 млн руб. Еще по 3 млн руб. родственникам погибших обещал выплатить совладелец сгоревшего ТЦ Денис Штенгелов. В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Следственный комитет России завел уголовные дела по ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом в ведомстве опровергли информацию о сотнях погибших при пожаре.

Вместе с тем Генпрокуратура поручила провести проверки пожарной безопасности во всех ТЦ страны.