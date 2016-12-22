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ВТБ решил поддержать маржу за счет розничного бизнеса
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ВТБ решил поддержать маржу за счет розничного бизнеса
Финансы, 26 фев, 21:56
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ВТБ решил поддержать маржу за счет розничного бизнеса
ВТБ планирует в 2018 году зарабатывать в основном за счет увеличения розничного бизнеса, поддерживая чистую маржу на уровне 4%. Заработать на рознице будет все труднее, но ВТБ, как госбанк, получит преимущества, считают эксперты
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В 2017 году чистая прибыль группы ВТБ по МСФО выросла до 120,01 млрд руб., следует из опубликованной в понедельник, 26 февраля, отчетности банка. По сравнению с 2016 годом показатель вырос в 2,35 раза.

Рынок позитивно оценил результаты ВТБ: в день объявления результатов МСФО акции ВТБ росли — к 18:40 понедельника рост составил 5,22%, до 0,05445 руб. за акцию.

Откуда прибыль

Прибыль банк получил от основного бизнеса, доля прочих доходов составила менее 10%, пояснил журналистам в ходе телефонной конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос. В частности, чистые процентные доходы банка увеличились на 10,9%, до 460,2 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 16,5%, до 95,3 млрд руб. Чистая процентная маржа банка выросла, таким образом, с 3,7 до 4,1%, отметил Моос.

За 2017 год активы банка увеличились на 3,3%, почти до 13,01 трлн руб. Рост кредитного портфеля был обеспечен в основном увеличением объема кредитования физлиц — на 14%, до 2,5 трлн руб., тогда как кредиты юрлицам сократились на 0,3%, до 7,2 трлн руб. «При этом в четвертом квартале рост портфеля кредитования юрлиц составил 1,2%», — отметил Герберт Моос.

Существенная часть полученной ВТБ в 2017 году прибыли приходится на операции переоценки и действия с ценными бумагами, считают эксперты. «Значительный объем прибыли ВТБ приходится на четвертый квартал 2017 года — это 45 млрд руб., при этом порядка 21 млрд руб. из квартального прироста прибыли обеспечил главным образом доход от частичной продажи ОФЗ, которые банк получил в рамках программы докапитализации через АСВ, — отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Еще часть прибыли была получена благодаря реклассификации ценных бумаг из инвестиционного портфеля в обычные торговые».

Заработать на рознице

В 2018 году ВТБ ставит цель по чистой прибыли — не менее 150 млрд руб., заявил Герберт Моос. Поддерживать маржу банк намерен на уровне не ниже 4%, добавил он.

Поддерживать заявленный уровень маржи ВТБ планирует в том числе за счет розничного кредитования. «За два последних года доля розницы увеличилась с 20 до 25%, и эта тенденция сохранится. Розничный портфель более маржинальный, и его продолжающийся рост будет оказывать влияние на маржу», — отметил Герберт Моос.

Доля розничного бизнеса в итоге вырастет до 27%, в дальнейшем рост будет обусловлен корпоративным портфелем, по которому ВТБ так же прогнозирует рост.

Дополнительным фактором поддержания уровня маржи будет снижение стоимости фондирования, рассчитывают в ВТБ. Но Моос признал, что продолжающееся снижение ставок кредитования и усиление конкуренции будут сдерживать рост маржи.

Оценка планов

Опережающий рост розничного кредитования — общая тенденция в российском банковском секторе. В 2017 году сумма выданных россиянам кредитов выросла на 37% по сравнению с 2016 годом, до 5,68 трлн руб., писал РБК. Лидером по темпам роста стал сегмент кредитных карт, заявляли в объединенном кредитном бюро (ОКБ). По оценкам аналитиков АКРА, в 2018 году эта тенденция сохранится, рост кредитов физлицам составит 11,6% против 4,4% по корпоративному портфелю.

Эксперты считают ориентацию на розничный сегмент в текущих условиях оправданной. «В рознице ВТБ растет в основном за счет кредитов наличными и ипотеки, — замечает аналитик Moody's Петр Паклин. — Результаты предыдущих периодов доказывают, что группа ВТБ умеет хорошо управлять кредитным риском в рознице и зарабатывать приличную маржу». Но зарабатывать на рознице банкам, включая ВТБ, будет все труднее, считают эксперты. «Проблема в том, что маржинальность розничного бизнеса снижается так же, как и по остальным сегментам кредитования, — отмечает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. — В целом по рознице мы ожидаем в 2018 году рост не более 10%, в зависимости от сегмента он может составить чуть больше. К тому же конкуренция между банками усиливается, чтобы выдавать больше кредитов, необходимы затраты на продвижение».

Опережающий рост розничного кредитования уже волновал ЦБ — в ноябре зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что Банк России задумался об ограничении темпов роста выдачи кредитов физлицам. Ряд действий в этом направлении ЦБ уже предпринял. С 1 января, например, введены повышенные коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20%.

ВТБ, как госбанк, получит преимущества при развитии розничного кредитования, считают эксперты. «Сравнительно более низкая стоимость фондирования позволит ВТБ успешно конкурировать на рынке розничного кредитования за счет более низких процентных ставок, — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. — В 2017 году розничный кредитный портфель ВТБ24 (присоединенного к ВТБ) вырос на 15%, до 1,8 трлн руб., против 13% в целом по рынку. В 2018 году портфель розничных кредитов ВТБ покажет рост на уровне 2017 года».

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: Банк ВТБ , Андрей Костин , Герберт Моос
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