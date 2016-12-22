Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где в результате пожара погибли по меньшей мере 64 человека. Об этом на пресс-конференции заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Wetterauer Zeitung.
«Канцлер разделяет горе жителей Кемерово и выражает им свои соболезнования», — сказал он.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли объявлен общенациональный траур по жертвам пожара, заявил, что «пока не располагает такой информацией».