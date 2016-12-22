Представитель ЦБ возглавил Бинбанк после ухода временной администрации

На внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, который прошел 23 марта, был избран новый совет директоров. Председателем правления был избран Сергей Шевченко, который до этого занимал пост руководителя временной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Бинбанка.

«Новый совет директоров избрал председателя совета и правление банка. Председателем совета директоров Бинбанка стал Михаил Задорнов, председателем правления — Сергей Шевченко, прежде возглавлявший временную администрацию банка», — говорится в сообщении.

О том, что Бинбанк после завершения работы временной администрации возглавит Сергей Шевченко, РБК писал в начале февраля.

Также в состав совета директоров вошли руководитель блока управления региональной сетью банка «ФК Открытие» Александр Пахомов, директор юридического департамента «Открытия» Александр Полуянов, члены правления «Открытия» Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, руководитель операционного блока «Открытия» Светлана Савинова.

Членами правления были назначены Сергей Прусаков, до прихода в Бинбанк занимавший должность управляющего директора в компании PriceWaterhouseCoopers, и Татьяна Сахарова, ранее работавшая советником генерального директора по инвестиционным вопросам «Почты России» и зампредом Внешэкономбанка. Прусаков будет курировать работу операционного блока и блока информационных технологий. Сахарова возглавит блок корпоративного бизнеса.

«Одновременно с избранием совета директоров и правления, действующих на постоянной основе, в Бинбанке завершена работа временной администрации. Банк с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала и иные обязательные нормативы ЦБ, размер собственных средств банка превышает 100 млрд руб.», — добавили в пресс-службе.