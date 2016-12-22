Армия Израиля по ошибке задействовала систему ПРО на границе сектора Газа

Система противоракетной обороны Израиля была активирована по ошибке после пулеметного обстрела со стороны сектора Газа. Военные пообещали разобраться и предотвратить ложные срабатывания системы в будущем

Фото: Baz Ratner / Reuters

Армия обороны Израиля по ошибке активировала систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую армию.

Военные отметили, что ракетного обстрела в направлении Израиля не было. Представитель армии добавил, что инцидент расследуется, будут приняты меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

По данным телеканала 9 TV, ранее 25 марта в граничащих с сектором Газа южных регионах Израиля, включающих Сдерот и ашкелонскую промзону, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Местные жители говорили о звуках взрывов, пишет 9 TV. По информации телеканала, израильская система ПРО «Железный купол» сработала, уловив стрельбу из крупнокалиберного пулемета на территории сектора, где ХАМАС проводит учения.

По данным сайта Newsru.com.il, в 2017 году со стороны Газа по территории Израиля было выпущено 30 ракет. Семь из них удалось сбить, погибших и раненых не было.

В ночь на 25 марта Армия обороны Израиля сообщила, что Военно-воздушные силы страны нанесли удар по сектору Газа в ответ на прорыв палестинцами границы и разрушение пограничного забора. По информации ЦАХАЛ, они разрушили забор и попытались сжечь инженерную технику, которая находилась рядом. «В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военной базы, принадлежащей террористической организации ХАМАС, в [городе] Рафах на юге сектора Газа», — пояснили военные.

Напряженность между Израилем и Палестиной возросла после того, как президент США Дональд Трамп в декабре объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Он также заявил, что намерен перенести в этот город из Тель-Авива американское посольство.

Позже глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что Палестина откажется от посредничества США в конфликте с Израилем, поскольку решение по Иерусалиму превратило Соединенные Штаты из гаранта в участника конфликта. Ряд государств Ближнего Востока, Запада и Россия раскритиковали такой шаг Вашингтона. Любые изменения статуса Иерусалима также не поддерживает ООН.