Захарова рассказала об «отписках» в ответ на запросы по «делу Скрипаля»

Российский посол в Великобритании получает от британского МИД «неграмотные отписки» в ответ на запросы российской стороны по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», сообщается на сайте телеканала.



Захарова также отметила, что Лондон спешит с расследованием отравления Скрипалей, а также что ему «не хватает внутренней координации».

В среду, 21 марта, МИД России представил 13 вопросов, которые внешнеполитическое ведомство хочет задать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «по делу Скрипалей». В том числе Министерство иностранных дел интересуется, как британская сторона смогла за «столь короткий срок» определить, каким именно веществом были отравлены Скрипаль и его дочь.

В Москве отметили, что для этого Великобритании понадобился образец данного вещества. Лондон полагает, что бывший полковник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». «Как такая поспешность соотносится с официальными заявлениями самого Скотленд-Ярда, что для соответствующих выводов понадобятся недели или даже месяцы работы?» — задались вопросом в российском МИДе.



В понедельник, 19 марта, в Лондон прибыли инспекторы ОЗХО, которым предстоит провести анализ вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь. В британском Министерстве иностранных дел заявили, что результаты будут готовы не менее чем через две недели.