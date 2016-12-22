Сервиc Snapchat запретил рекламу ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании Snap Inc. сообщает Cheddar.

Запрет вступил в силу еще в феврале. В отличие от Google и Facebook Snapchat при этом не стал запрещать рекламу криптовалют. От комментариев по поводу того, будет ли это сделано в будущем, представитель компании отказался.

18 марта стало известно, что сеть микроблогов Twitter запретила рекламу криптовалют. Новая рекламная политика еще не вступила в силу. По данным источников телеканала FoxNews, это произойдет в течение двух недель. ​14 марта об аналогичном ограничении сообщил Google.

В январе такой же шаг предприняла соцсеть Facebook. «Мы хотим, чтобы люди продолжали узнавать о новых продуктах и ​​услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана», — пояснила администрация Facebook.

В августе 2017 года российская соцсеть «ВКонтакте» официально разрешила рекламу криптовалют на своей площадке при условии, что не нарушаются другие правила размещения объявлений.