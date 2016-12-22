Минфин заявил об отсутствии официальных предложений о повышении НДФЛ

Министерство финансов не получало предложений по повышению налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев, сообщает ТАСС.

«Таких предложений не поступало. У Минфина таких предложений нет», — сказал он, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что правительство обсуждает возможное повышение НДФЛ.

«Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% обсуждался на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Позднее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что​ окончательное решение по вопросу о целесообразности повышения ставки НДФЛ будет принимать президент, но к «драматическим» последствиям увеличение ставки до 15% не приведет. Источник РБК в правительстве сообщил, что идея повышения ставки НДФЛ принадлежит помощнику президента Андрею Белоусову.

В России С 2001 года действует единая для всех налогоплательщиков плоская шкала НДФЛ со ставкой 13%.