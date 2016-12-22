Куратор НПФ Габуния стал главой страхового рынка ЦБ

Глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Филипп Габуния назначен директором департамента страхового рынка ЦБ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

О возможном назначении Габунии на эту должность источник РБК на страховом рынке говорил 20 марта. Он тогда уточнял, что о решении могут объявить в ближайшие дни.

Прежний глава департамента Игорь Жук покинул пост в начале марта. В пресс-службе ЦБ РБК сообщили, что он ушел, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах. Исполняющим обязанности руководителя департамента был назначен первый зам Жукова Алексей Барбашов, ​однако источники РБК на страховом рынке отмечали, что он «не самая известная фигура», и что решение о выборе кандидата на освободившееся место еще не принято.

О возможном уходе Жука из ЦБ стало известно в октябре 2017 года. Источники РБК в тот момент говорили, что его кандидатура рассматривается на пост главы «Росгосстраха», вошедшего в периметр санации «ФК Открытие».

Филипп Габуния возглавлял департамент коллективных инвестиций с 16 января 2014 года. До этого работал в Минэкономразвития.