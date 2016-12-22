Куратор НПФ Габуния стал главой страхового рынка ЦБ

Глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Филипп Габуния назначен директором департамента страхового рынка ЦБ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
О возможном назначении Габунии на эту должность источник РБК на страховом рынке говорил 20 марта. Он тогда уточнял, что о решении могут объявить в ближайшие дни.
Прежний глава департамента Игорь Жук покинул пост в начале марта. В пресс-службе ЦБ РБК сообщили, что он ушел, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах. Исполняющим обязанности руководителя департамента был назначен первый зам Жукова Алексей Барбашов, однако источники РБК на страховом рынке отмечали, что он «не самая известная фигура», и что решение о выборе кандидата на освободившееся место еще не принято.
О возможном уходе Жука из ЦБ стало известно в октябре 2017 года. Источники РБК в тот момент говорили, что его кандидатура рассматривается на пост главы «Росгосстраха», вошедшего в периметр санации «ФК Открытие».
Филипп Габуния возглавлял департамент коллективных инвестиций с 16 января 2014 года. До этого работал в Минэкономразвития.