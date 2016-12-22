Белый дом предложил учить сотрудников школ стрельбе

Администрация президента США представила предложения для повышения безопасности в учебных заведениях, подготовленные после стрельбы в средней школе в городе Паркленде.​ Среди прочего руководствам штатов предложат организовать тренировки по стрельбе для сотрудников школ. Об этом сообщает The Hill. По данным издания, тренировки будут доступны только для «квалифицированного персонала».

При этом руководство страны не намерено добиваться повышения возрастного порога для продажи оружия или ужесточения проверок личности при покупки оружия.​ Вашингтон также поможет штатам вооружать учителей и будет настаивать на принятии законов, которые помешают «опасным лицам» приобретать оружие.

Кроме того, администрация президента будет оказывать поддержку бывшим военным и бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые решат перейти на работу в образовательных учреждениях.

Министерство юстиции США также примет поправки в законы, наделяющие стражей порядка правом превентивно по решению суда отбирать оружие у лиц, которых власти сочтут опасными для себя и окружающих.

10 марта губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, уточняющий правила ношения оружия. В частности, минимальный возраст для приобретения огнестрельного оружия повышен с 18 до 21 года. При этом некоторые учителя получили право приходить в школу с оружием.

14 февраля 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе города Паркленда (Флорида). Жертвами стали 17 человек. Полиция установила, что ранее молодого человека исключили из учебного заведения за нарушение дисциплины. Ему предъявлено обвинение в 17 покушениях на убийство и 17 случаев предумышленного убийства. Если вина будет доказана, Крузу грозит заключение вплоть до пожизненного.