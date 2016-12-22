Ткачев пообещал продолжить принимать меры против молока из Белоруссии

Министерство сельского хозяйства продолжит принимать «решительные меры» против фальсифицированной молочной продукции из Белоруссии, заявил в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре глава министерства Александр Ткачев, передает корреспондент РБК.

​«Наши решительные меры в отношении наших коллег из союзного государства, безусловно, будут продолжаться. Мы — за чистоту рядов, мы — за справедливость. Мы — за прослеживаемость от поля до прилавка», — сказал министр. Россия может вести себя «достаточно бесцеремонно» по отношению к белорусским поставщикам, если видит, что продукция представляет собой серый импорт или реэкспорт из Украины, Польши или стран Прибалтики. По словам министра, это недопустимо и разрушает российский рынок. «Это делает невозможным получение продуктов из нормального качественного молока», — отметил он.



Ткачев добавил, что сейчас многие российские предприятия из-за экономии работают на сухом импортном молоке. «Мы видим, и есть случаи — не один, а десятки, если не больше, — когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле», — уточнил он.

Министр напомнил, что с 1 июля в России вводится электронная ветеринарная сертификация, которая поможет отслеживать в том числе движение белорусской продукции. «Ветсертификация поможет очистить рынок от фальсификата», — заверил Ткачев.

В начале марта Россельхознадзор направил в компетентные органы список российских трейдеров и получателей белорусского сырья, которые, по его мнению, могут быть причастны к производству фальсифицированной молочной продукции. С 9 марта ведомство временно ограничило поставки в Россию животноводческой продукции с трех белорусских предприятий, которые грубо нарушили нормы и требования России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

О том, что из-за введения новых требований к ветеринарным сертификатам на продукцию животноводства розница в 2018 году может столкнуться с перебоями в поставках молока, которое еще и подорожает из-за новой системы сертификации, заявили РБК в ноябре прошлого года представители Danone и PepsiCo. Дело в том, что Россельхознадзор с 2009 года разрабатывает систему электронной ветсертификации «Меркурий», которая, по данным регулятора, позволит «обелить» продовольственный рынок. В Danone и PepsiCo отметили, что 70% поставщиков сырого молока не зарегистрированы в этой системе. Сама система, по словам представителя Danone, ​работает медленнее, чем этого требуют реальные логистические операции в пиковые периоды.

«Меркурий» готов к полноценному функционированию, уверяла пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, оснований для остановки торговли или роста цен нет и не было.