Власти Крыма ответили на заявление Яроша о планах вернуть полуостров

Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины, советника начальника Генштаба ВСУ и бывшего лидера запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша о планах вернуть Крым Украине и «расставить галочки» в этом регионе.

«Заявление Яроша — это попытка форматировать постмайданное украинское общество с упором на агрессивную линию. Реваншистские настроения, по замыслу националистов, должны привести Украину к стремительному развитию, как это произошло в Германии в 1936–1940 годах. Создание агрессивного общества, которое считает себя территориально обманутым, должно, по мнению Дмитрия Яроша, привести к диктатуре, в которой он мыслит себя не последним человеком». — пояснил Бальбек.

По словам крымского депутата, Ярош прекрасно понимает, что вернуть полуостров силовым путем нереально. «Но сам факт надежды на победу украинского оружия должен консолидировать общество и заставить его жить единственной ценностью — идеей откровенного расизма», — отметил собеседник РБК.

О планах вернуть Крым Украине, поскольку «без этого победы не может быть», Дмитрий Ярош рассказал в эфире телеканала ZIK. «Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до 2014 года, вернуть наши территории. Потом мы подумаем, там уже другое время, там молодежь у нас. Кубань, Дон, Воронеж», — добавил Ярош. По его словам, раз российские политики «галочку поставили на Крыме» и считают, что «теперь это русская земля», украинская сторона тоже может расставить «такие галочки». По словам Ярошка, Киев имеет «потенциал показать, где украинская земля».

Говоря о Донбассе, украинский депутат заявил о необходимости освободить эту территорию и зачистить ее от «всякого деструктивного антигосударственного элемента, который с оружием в руках воюет против [украинской стороны]».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев считает Крым своей, временно оккупированной территорией. В 2017 году Украина запретила въезд для 1,5 тыс. иностранцев, которые посещали полуостров.