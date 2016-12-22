Путин заявил о невозможности простить предательство

Президент Владимир Путин заявил, что умеет прощать, но не все. Об этом он сказал в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова, киноленту опубликовал на своей странице в соцсети «Одноклассники» телеведущий Дмитрий Киселев.

На уточняющий вопрос, что именно не сможет простить, глава государства ответил: «Предательство». Глава государства добавил, что не сталкивался с серьезным предательством в своей жизни. «Может, я выбирал таких людей, которые на это не способны», — отметил он.

Путин также высказал мнение, что он не имеет права проявлять слабость. «Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять», — подчеркнул он.

В середине января источники РБК рассказали, что Андрей Кондрашов, который стал пресс-секретарем предвыборного штаба Путина, снял про него документальный фильм. Лента представляет серию интервью с людьми, которые давно и хорошо знают президента, говорил один из собеседников РБК. В числе тех, кто рассказывает в фильме о Путине, — премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Сам Кондрашов в разговоре с РБК отмечал, что «в этом фильме личность и характер Владимира Путина будут раскрыты так, как еще не раскрывались».