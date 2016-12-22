Кремль опубликовал полное интервью Путина телеканалу NBC

На сайте пресс-службы Кремля опубликована полная версия интервью президента Владимира Путина американскому телеканалу NBC.

Видеозапись снабжена полной стенограммой переведенных на русский вопросов журналистки Мегин Келли и ответов главы государства.

Путин дал интервью телеканалу NBC 9 марта. В частности, президент отказался называть бизнесмена и миллиардера Евгения Пригожина своим другом, раскритиковал политику США по отношению к России и отказался признать финансовые связи с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, а также принадлежность средств в панамских офшорах.Также он посетовал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу». Говоря об оппозиционере Алексее Навальном, Путин отметил, что он и ему подобные силы только критикуют недостатки и не имеют «программы развития страны», что может привести к разрушительным последствиям.