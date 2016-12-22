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Порошенко назвал следующий шаг Киева на пути в НАТО
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Порошенко назвал следующий шаг Киева на пути в НАТО
Украинский кризис, 10 мар, 15:42
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Порошенко назвал следующий шаг Киева на пути в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после получения статуса страны — кандидата в НАТО Киев будет добиваться выдачи плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса», — написал он.

Порошенко также поприветствовал «долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно альянса». «Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО», — добавил он.

На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО
Политика

О том, что представители НАТО признали за Украиной статус страны — кандидата на вступление в военно-политический блок,​​ стало известно 10 марта. Зампредседателя Верховной рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко отмечала, что Киев «шаг за шагом приближается к полноценному членству в альянсе». «Работаем дальше вместе с президентом, парламентом, правительством, неправительственными организациями и экспертами, МИДом и Министерством обороны [Украины]», — говорила она. Геращенко подчеркнула, что все эти люди и ведомства за последние четыре года «провели фантастическую работу» для приближения Украины к вступлению в НАТО.

Закон о стремлении к членству в Североатлантическом военно-политическом блоке парламент Украины принял в июне 2017 года. Документ предусматривал юридическое определение членства страны в НАТО приоритетом внешней политики государства. До этого, в том же месяце, договор о вступлении в альянс ратифицировали власти Черногории.

Теги: Петр Порошенко , НАТО Украина
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