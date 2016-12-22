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Путин опроверг знакомство с Трампом до выборов в США
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Путин опроверг знакомство с Трампом до выборов в США
Политика, 10 мар, 08:11
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Путин опроверг знакомство с Трампом до выборов в США

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сообщил, что никогда не встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом до его участия в президентских выборах в США в 2016 году. Об этом передает «РИА Новости».

«Нет, я никогда не был с ним знаком до его президентства, до того, как он выдвинул свою кандидатуру [на выборах в США]», — заявил Путин. По его словам, Трамп приезжал в Россию до того, как стать кандидатом на президентских выборах. «Я даже не знал, что он был здесь. Я узнал об этом только после того, как он побывал в России. Я понятия не имел, что он был в России», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что Россия не ставила перед собой цель вмешаться в президентские выборы в США. «Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?» — добавил президент. По словам Путина, у России нет таких глобальных инструментов в киберпространстве, как у США. У нас нет глобальных СМИ, которые есть у вас. У нас есть только [телеканал] Russia Today», — сказал Путин. Спецслужбы США больше года расследуют дело о вмешательстве России в президентские выборы. В Москве неоднократно отвергали подобные предположения, Трамп также опровергал факт сговора с Кремлем.

На вопрос о том, убежден ли президент, что «США вмешивались в российские выборы», Путин ответил: «Постоянно». При этом российский лидер подчеркнул, что у России «есть принципы: никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела». «И мы не вмешиваемся в дела других», — заключил Путин.

Говоря о взаимоотношениях России и США, российский лидер отметил, что взаимные обвинения Москвы и Вашингтона являются «путем в никуда». По словам Путина, нужно сесть спокойно, поговорить и разобраться во всем. «Я считаю, что нынешний президент хочет это сделать, но есть силы, которые не позволяют ему это сделать», — заявил российский президент. По мнению Путина, США считают Россию своим врагом. «Это не мы назвали вас своими врагами. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне конгресса и включили Россию в список врагов. Почему вы это сделали? Мы ввели санкции против Соединенных Штатов? США наложили на нас санкции», — подчеркнул Путин.

Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , президентские выборы в США , российское вмешательство ...
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