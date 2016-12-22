Путин назвал взаимные обвинения России и США «путем в никуда»

Россия не занимается вмешательством в выборы в других странах и не поощряет это, заявил президент Владимир Путин в интервью NBC. Он высказался за нормализацию отношений с США и отметил, что обмен обвинениями — это «путь в никуда»

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Zuma / ТАСС)

Президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что обмен взаимными обвинениями между Россией и США не приведет ни к чему хорошему.

Говоря о российско-американских отношениях, глава государства отметил, что нужно сесть спокойно, поговорить и разобраться во всем. «Я считаю, что нынешний президент хочет это сделать, но есть силы, которые не позволяют ему это сделать», — сказал Путин.

Дональд Трамп, по мнению российского президента, — бизнесмен с большим опытом и быстрой хваткой, несмотря на то что является новичком в политике. «Он понимает, что, если необходимо наладить отношения с кем-то, мы должны относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, — отметил Путин. — Взаимные обвинения и нападки — это путь в никуда».

Российский лидер напомнил, что США причислили Россию к своим врагам. «Это не мы назвали вас своими врагами. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне конгресса и включили Россию в список врагов. Почему вы это сделали? Мы ввели санкции против Соединенных Штатов? США наложили на нас санкции», — подчеркнул он.

На вопрос ведущей, обеспокоен ли он тем, что российские граждане подрывают устои американской демократии, Путин заявил, что еще не видел никаких доказательств в пользу того, что приписываемое России вмешательство в выборы нарушало бы российское законодательство.

«Мы в России не можем преследовать граждан, которые не нарушали российское законодательство. По крайней мере, пришлите нам лист бумаги. Дайте нам документ, направьте официальный запрос, и мы рассмотрим его», — сказал Путин.

​«Может ли кто-нибудь действительно поверить в то, что Россия, находясь за тысячи километров, повлияла на исход выборов? Разве это не смешно даже для вас? Мы не пытаемся вмешиваться. Мы не видим, какой бы цели достигли, если бы вмешались. Цели нет», — заверил российский президент.