Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,58 EUR Нал. 70,42 69,67 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 69,98 +0,23 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9743,30 +465,80 MOEX 2319,35 +0,33% RTS 1283,92 -0,13% Brent 64,91 -0,89% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7210,54 -0,19%
Путин назвал взаимные обвинения России и США «путем в никуда»
Лента новостей
Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто
Путин назвал взаимные обвинения России и США «путем в никуда»
Политика, 10 мар, 06:05
0
Путин назвал взаимные обвинения России и США «путем в никуда»
Россия не занимается вмешательством в выборы в других странах и не поощряет это, заявил президент Владимир Путин в интервью NBC. Он высказался за нормализацию отношений с США и отметил, что обмен обвинениями — это «путь в никуда»
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Zuma / ТАСС)

Президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что обмен взаимными обвинениями между Россией и США не приведет ни к чему хорошему.

Говоря о российско-американских отношениях, глава государства отметил, что нужно сесть спокойно, поговорить и разобраться во всем. «Я считаю, что нынешний президент хочет это сделать, но есть силы, которые не позволяют ему это сделать», — сказал Путин.

Дональд Трамп, по мнению российского президента, — бизнесмен с большим опытом и быстрой хваткой, несмотря на то что является новичком в политике. «Он понимает, что, если необходимо наладить отношения с кем-то, мы должны относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, — отметил Путин. — Взаимные обвинения и нападки — это путь в никуда».

Российский лидер напомнил, что США причислили Россию к своим врагам. «Это не мы назвали вас своими врагами. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне конгресса и включили Россию в список врагов. Почему вы это сделали? Мы ввели санкции против Соединенных Штатов? США наложили на нас санкции», — подчеркнул он.

На вопрос ведущей, обеспокоен ли он тем, что российские граждане подрывают устои американской демократии, Путин заявил, что еще не видел никаких доказательств в пользу того, что приписываемое России вмешательство в выборы нарушало бы российское законодательство.

«Мы в России не можем преследовать граждан, которые не нарушали российское законодательство. По крайней мере, пришлите нам лист бумаги. Дайте нам документ, направьте официальный запрос, и мы рассмотрим его», — сказал Путин.

​«Может ли кто-нибудь действительно поверить в то, что Россия, находясь за тысячи километров, повлияла на исход выборов? Разве это не смешно даже для вас? Мы не пытаемся вмешиваться. Мы не видим, какой бы цели достигли, если бы вмешались. Цели нет», — заверил российский президент.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , российско-американские отношения , Дональд Трамп
Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Материалы по теме
Путин заявил о возможной работе фигурантов «списка Мюллера» на США Политика
Четыре сенатора призвали к диалогу с Россией после послания Путина Политика
Пентагон «разочаровался» подачей Путиным информации о новом оружии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.