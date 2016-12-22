Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Йемене

Роспотребнадзор предупредил российских туристов, отправляющихся в Йемен, о высоком уровне заболеваемости холерой в 174 районах республики. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

С апреля 2017 года по конец февраля 2018 года в Йемене заболели холерой более 1 млн человек, из них 2258 погибли, в 1104 случаях диагноз был подтвержден лабораторно. Данные о заболеваемости холерой в Йемене указаны в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В 59,3% случаев смерть зарегистрирована у пациентов, поступавших в больницы в тяжелом состоянии. Тяжелое развитие болезни наблюдалось в 16% всех случаев холеры. В 28,8% всех случаев заболевание развивалось у детей до пяти лет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Вместе с тем за последние три недели ситуация в Йемене улучшилась — ранее случаи заболевания холерой фиксировали в 306 районах страны. Количество тяжелых случаев остается на уровне 11%.

В июле 2017 года ВОЗ сообщала, что жертвами крупной вспышки холеры в Йемене стали 1500 человек. В мае 2017 года в столице Йемена Сане был введен режим чрезвычайного положения из-за эпидемии холеры.