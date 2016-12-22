Биатлонистки принесли России первые золото и серебро на Параолимпиаде

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок на зимних Параолимпийских играх в Пхёнчхане, свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Игр.
Спортсменка допустила один промах и финишировала с результатом 17 мин. 6,1 сек. Ее соотечественница Анна Миленина не допустила промахов и выиграла серебро, уступив 16,3 сек. Бронза досталась украинке Людмиле Ляшенко.
Румянцева и Миленина принесли России первые медали на Параолимпиаде в Южной Корее.
В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на Параолимпийских играх в Южной Корее выступают под нейтральным флагом, это связано с отстранением Паралимпийского комитета России из-за допингового скандала.
Членство ПКР приостановили в августе 2016 года, из-за чего российские спортсмены также не смогли принять участие в Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Параолимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года.