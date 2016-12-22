Биатлонистки принесли России первые золото и серебро на Параолимпиаде

Российские спортсмены завоевали первые медали на Параолимпийских играх в Южной Корее. В биатлонной гонке золото получила Екатерина Румянцева, серебро в этой дисциплине досталось Анне Милениной

Анна Миленина, Екатерина Румянцева, Людмила Ляшенко (слева направо) (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок на зимних Параолимпийских играх в Пхёнчхане, свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Игр.

Спортсменка допустила один промах и финишировала с результатом 17 мин. 6,1 сек. Ее соотечественница Анна Миленина не допустила промахов и выиграла серебро, уступив 16,3 сек. Бронза досталась украинке Людмиле Ляшенко.

Румянцева и Миленина принесли России первые медали на Параолимпиаде в Южной Корее.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на Параолимпийских играх в Южной Корее выступают под нейтральным флагом, это связано с отстранением Паралимпийского комитета России из-за допингового скандала.

Членство ПКР приостановили в августе 2016 года, из-за чего российские спортсмены также не смогли принять участие в Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Параолимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года.