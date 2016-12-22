Открытие Параолимпиады в Пхёнчхане. Фоторепортаж

В южнокорейском Пхёнчхане открылись зимние Параолимпийские игры. Состязания продлятся до 18 марта

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В Южной Корее 9 марта открылись XII зимние Параолимпийские игры. Церемония открытия проходила на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Игры будут проходить с 9 по 18 марта. Российские параолимпийцы допущены до участия в статусе «нейтральных параолимпийских атлетов» (NPA). Всего на Параолимпиаде в Пхёнчхане выступят 567 спортсменов из 48 стран.