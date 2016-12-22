Тиллерсон рассказал о «сильном желании» Ким Чен Ына провести переговоры

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у лидера КНДР Ким Чен Ына есть «сильное желание» провести переговоры с Вашингтоном. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Республику Джибути, сообщается на сайте Госдепа.

«Я думал, что самое важное, что мы узнали касательно Ким Чен Ына, не только его готовность, но и сильное желание провести переговоры», — сказал госсекретарь.

В ночь на пятницу, 9 марта, глава южнокорейской делегации Чон Ый Ён, который провел переговоры с Ким Чен Ыном в Северной Корее, передал американскому президенту Дональду Трампу послание от лидера КНДР, в котором он говорил, что согласен на денуклеаризацию и готов отказаться от ракетных и ядерных испытаний, а также предложил встретиться «как можно скорее». Тиллерсон позже заявил, что Трамп решил провести переговоры с Ким Чен Ыном. По его словам, подготовка к встрече двух лидеров может занять несколько недель.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что договоренность о встрече Трампа и Ким Чен Ына — это шаг в верном направлении. Он выразил надежду, что диалог лидеров США и КНДР состоится. Также глава МИДа подчеркнул, что необходимо «нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова».