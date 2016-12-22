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Тиллерсон рассказал о личном решении Трампа начать диалог с Ким Чен Ыном
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Тиллерсон рассказал о личном решении Трампа начать диалог с Ким Чен Ыном
Политика, 09 мар, 13:07
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Тиллерсон рассказал о личном решении Трампа начать диалог с Ким Чен Ыном
Решение о переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном было личной инициативой президента США Дональда Трампа, рассказал глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Он уточнил, что подготовка встречи займет несколько недель
Рекс Тиллерсон (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп лично принял решение о проведении переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом, как передает Reuters, рассказал глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

«Это решение президент принял сам. Я говорил с ним рано утром об этом решении, и у нас был очень хороший разговор», — сказал Тиллерсон журналистам во время визита в Республику Джибути.

«Президент Трамп несколько раз говорил, что он открыт для переговоров и он охотно встретится с Кимом, когда для этого сложатся условия», — сказал глава Госдепа. «И я думаю, что, по мнению президента, это время настало», — уточнил Тиллерсон.

По словам главы американской дипломатии, подготовка встречи займет несколько недель.

​​В ночь на пятницу, 9 марта, глава южнокорейской делегации Чон Ый Ён, недавно побывавший в Северной Корее и видевшийся с Ким Чен Ыном, передал Трампу послание от северокорейского лидера. Он передал, что Ким Чен Ын согласен на денуклеаризацию и готов отказаться от ракетных и ядерных испытаний.

Позже официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США согласился встретиться с северокорейским лидером. По ее словам, время и место встречи будут определены позднее, при этом санкции против КНДР пока остаются в силе. «Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи», — подчеркнула представитель Белого дома.

Источник в Белом доме рассказал Reuters, что США не устроит что-то меньшее, чем необратимая денуклеаризация Северной Кореи. «Ким Чен Ын — единственный человек, который может принимать решения в их авторитарной, однозначно авторитарной или тоталитарной системе, поэтому имеет смысл принять приглашение и встретиться с таким человеком, вместо того чтобы повторять одно и то же», — сказал собеседник Reuters.

Сам Трамп через свой Twitter подтвердил, что Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации, а не просто о заморозке северокорейской ядерной программы. Также Ким Чен Ын готов отказаться от ракетных испытаний на время переговоров с Вашингтоном. «Мы достигли большого прогресса, но санкции должны сохраняться, пока мы не достигнем соглашения», — заявил Трамп.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал договоренность о встрече Трампа и Ким Чен Ына шагом в правильном направлении. «Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется», — сказал министр. «Безусловно, это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова», — добавил он.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ким Чен Ын , Дональд Трамп , переговоры
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