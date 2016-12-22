В Южной Корее в Пхёнчхане открылись зимние Параолимпийские игры. Об их открытии заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Трансляцию церемонии открытия Игр ведет телеканал «Матч ТВ».



«XII зимние Параолимпийские игры в Пхёнчхане объявляю открытыми», — заявил южнокорейский лидер (цитата по ТАСС) на церемонии, которая проходит на олимпийском стадионе, построенным специально к зимним Играм.

Как отмечает ТАСС , во время парада спортсменов прошла российская параолимпийская делегация из 36 россиян. Они шли под нейтральным флагом Международного паралимпийского комитета, который несла южнокорейский волонтер Ли Ён Су. В том числе в российскую делегацию вошли чемпионы Параолимпиады в Сочи по горнолыжному спорту слепых Александра Францева и чемпион Параолимпиады 2014 года Валерий Редкозубов, двукратная чемпионка Параолимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2010 года Мария Иовлева.

В конце февраля сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к участию в Играх 30 человек из российской делегации. Из них десять будут участвовать в горнолыжных соревнованиях, 12 — в лыжных гонках, трое — в сноуборде, пятеро — в керлинге на колясках. Также в Играх смогут участвовать спортсмены-ведущие, которые сопровождают атлетов с нарушением зрения. На тот момент МПК еще рассматривал заявки некоторым спортсменов на участие в Играх. В 2018 году российские параолимпийцы не смогут принять участие в соревнованиях по хоккею, потому что Россия пропустила квалификационные матчи.

В конце января Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России принять участие в Параолимпиаде в Пхёнчхане, но под нейтральным флагом. Так же, как и в случае с зимними Олимпийскими играми, российский гимн во время соревнований звучать не будет. Зимние Параолимпийские игры в Южной Корее пройдут с 8 по 18 марта.