В Южной Корее в Пхёнчхане открылись зимние Параолимпийские игры. Об их открытии заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Трансляцию церемонии открытия Игр ведет телеканал «Матч ТВ».
«XII зимние Параолимпийские игры в Пхёнчхане объявляю открытыми», — заявил южнокорейский лидер (цитата по ТАСС) на церемонии, которая проходит на олимпийском стадионе, построенным специально к зимним Играм.
Как отмечает ТАСС, во время парада спортсменов прошла российская параолимпийская делегация из 36 россиян. Они шли под нейтральным флагом Международного паралимпийского комитета, который несла южнокорейский волонтер Ли Ён Су. В том числе в российскую делегацию вошли чемпионы Параолимпиады в Сочи по горнолыжному спорту слепых Александра Францева и чемпион Параолимпиады 2014 года Валерий Редкозубов, двукратная чемпионка Параолимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2010 года Мария Иовлева.
В конце февраля сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к участию в Играх 30 человек из российской делегации. Из них десять будут участвовать в горнолыжных соревнованиях, 12 — в лыжных гонках, трое — в сноуборде, пятеро — в керлинге на колясках. Также в Играх смогут участвовать спортсмены-ведущие, которые сопровождают атлетов с нарушением зрения. На тот момент МПК еще рассматривал заявки некоторым спортсменов на участие в Играх. В 2018 году российские параолимпийцы не смогут принять участие в соревнованиях по хоккею, потому что Россия пропустила квалификационные матчи.
В конце января Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России принять участие в Параолимпиаде в Пхёнчхане, но под нейтральным флагом. Так же, как и в случае с зимними Олимпийскими играми, российский гимн во время соревнований звучать не будет. Зимние Параолимпийские игры в Южной Корее пройдут с 8 по 18 марта.