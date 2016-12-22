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В Пентагоне заявили о возможности уничтожить Россию с помощью подлодок
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В Пентагоне заявили о возможности уничтожить Россию с помощью подлодок
Политика, 09 мар, 14:57
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В Пентагоне заявили о возможности уничтожить Россию с помощью подлодок

США способны уничтожить Россию с помощью удара с подводных лодок, заявил на слушаниях по оборонному бюджету на 2019 год глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен. Трансляция слушаний опубликована на сайте комитета по Вооруженным силам палаты представителей конгресса США.

«Они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — отметил Хайтен, комментируя заявление президента Владимира Путина о новых стратегических видах вооружений.

​Он подчеркнул, что американские стратегические силы готовы ко всем возможным угрозам.

Новая гонка: как Запад отреагирует на послание Путина
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Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию объявил о наличии у России новейших видов стратегических вооружений — баллистической ракеты «Сармат» с неограниченным радиусом действия, крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной субмарины с ядерным оружием, гиперзвуковых противокорабельных ракет «Кинжал» и лазерного оружия. После этого США обвинили Россию в несоблюдении договоров о сокращении и ограничении стратегических вооружений, а Пентагон запросил дополнительные ассигнования на модернизацию ядерного оружия и гиперзвуковых ракет.

Кроме того, еще до послания Путина, в конце февраля 2018 года, президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $24 млрд на модернизацию ядерной триады (стратегическая авиация, подводные ракетоносцы и баллистические ракеты).


 


 

Теги: Пентагон США , подводные лодки
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